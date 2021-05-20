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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çocuğunu dilendiren kadın polise ayakkabıyla vurarak direndi

Çocuğunu dilendiren kadın polise ayakkabıyla vurarak direndi

Kadının polislere direnmesi

Polis Kadın Polis Kamera Polis Ekipleri 

-Ayakkabı ile polislere vurmaya çalışması
-Kadının polis otosuna bindirilmesi
-Çocuğun polis otosuna bindirilmesi
-Polis otosunun hareket etmesi
-Detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’te, küçük çocuğunu dilendirdiği iddia edilen bir kadın kendisini gözaltına almak isteyen polislere ayakkabısı ile vurarak direnirken, o anlara saniye saniye kameralara yansıdı.Karabük kent merkezinde, küçük yaşta bir çocuğun annesi tarafından dilencilik yaptırıldığı ihbarını alan polis ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede annesi ve çocuğunu bulan ekipler gözaltına almak istedikleri kadının direnci ile karşılaştı. Polis otosuna binmemek için yere yatarak direnen kadın daha sonra çocuğunun ayakkabısı ile polislere vurarak direnmeye devam etti. Polis ekipleri tarafından kadın güçlükle polis otosuna konulurken, yaşanan gözyaşları içinde izleyen çocuğu da ekip aracına alınarak karakola getirildi.

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