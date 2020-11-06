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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Çocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdı - ISPARTA

Çocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdı - ISPARTA

- Çocuğun düşme anının otomobil kamerası görüntüsüÇocuğun hareket halindeki otomobilden düşmesi kameraya yansıdıISPARTA (AA) - Isparta 'da bir çocuğun, hareket halindeki otomobilden düşmesi kamera görüntülerine yansıdı.Kent merkezindeki Çayboyu mevkisinde ismi öğrenilemeyen 3 - 4 yaşlarında bir çocuk, seyir halindeki otomobilin sağ kapısından yere düştü.Aynı yolda hareket halindeki başka bir otomobilin kamerasına yansıyan görüntülerde, çocuğun düşme anı, arkadan gelen otomobilin durması ve yol kenarındaki bir vatandaşın çocuğu kaldırarak ailesine teslim etmesi yer alıyor.

Bild Kamera Sparta 

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