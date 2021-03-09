Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında dönüp çıkan böceği yutuyor

--KAYANIN ETRAFINDA DÖNÜLMESİNDEN GÖRÜNTÜ

--KAYANIN DİBİNİN EŞELENİP BÖCEK ÇIKARTILMASINDAN GÖRÜNTÜ

--KAYADAN DETAYLAR

--IŞIKLI KÖYÜ AZASI MURAT ÜNSAL RÖP



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Bursa'da çocuğu olmayan çiftçiler, bir kayanın etrafında tur atıp, dibinden çıkan böcek ya da solucanı yutuyor. Mudanya ilçesinin Işıklı köyünde bulunan 'Ebe Kaya' isimli kaya, çocuğu olmayanlar tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan çiftler, bu kayanın yanına gelerek, kayanın etrafında 3 tur attıktan sonra, kayanın dibini eşeleyerek ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Böceği yuttuktan sonra arkasına bakmadan evinin yolunu tutanlar, bu sayede çocukları olacağına inanıyor. 'Ebe Kaya', Bursa ve şehir dışından gelen çok sayıda çift tarafından ziyaret ediliyor. Işıklı köyü muhtar âzâsı Murat Ünsal, "Köyümüzün tarihi çok eski. Ebe Kaya olarak bildiğimiz kaya, çocuğu olmayan kişiler tarafından ziyaret ediliyor. Çocuğu olmayan kişi, köyden bir kadını yanına alarak kayanın olduğu yere geliyor. Köydeki kadın önde, çocuğu olmayan kişi ise arkada, kayanın etrafında 3 tur atıyorlar. 3 turun ardından çocuğu olmayan kişi kayanın etrafını eşerek, ilk çıkan böceği çiğnemeden yutuyor. Daha sonra hiç arkasına bakmadan evinin yolunu tutuyor" dedi.

(BRK-MŞ-SO-Y)



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