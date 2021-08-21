Çobanların kavgasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı

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( HATAY )- Oğlunu vuran çobanı öldürdü HATAY



- Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çobanlar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, olay ilçeye bağlı orun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hayvanlarını otlatan Mehmet Gönüloğlu ile Yunus Topal (24) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yunus Topal, Mehmet Gönüloğlu’nu pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Mehmet Gönüloğlu’nun babası Mustafa Gönüloğlu (57) da oğlunun yerde yattığını görünce pompalı tüfekle Yunus Topal'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yunus Topal'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Mehmet Gönüloğlu ise ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mustafa Gönüloğlu jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (UMT-

