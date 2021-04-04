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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı

Çoban köpeklerinin öldürülmesi tepkiye yol açtı

Vurulan köpeğin can çekişirken görüntüleri

Sosyal Medya Hayvan Severler Çoban Köpeği Köpek Akalan 

-Ölen köpeklerin yol ortasında görüntüleri
-Yerdeki kan izleri
-Ölen köpeklerin görüntüleri

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'de gece yarısı 2 çoban köpeğinin av tüfeği ile vurularak öldürülmesi, tepkiye neden oldu.Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Arslanköy Mahallesi'nde sahipli 2 çoban köpeği, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeği ile vurularak öldürüldü. hayvanların görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilerini dile getiren hayvan severler, sorumluların yakalanarak hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını istedi.Aynı bölgede daha önce de 3 çoban köpeğinin aynı şekilde öldürüldüğü öne sürüldü.
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