Çoban köpeğini aratmayan kaz

-Kazın koyunları yönetmesi

-Koyun sürüsü sahibi açıklama

-Koyun sürülerinin kazın eşliğinde ahıra geri dönmesi

-Ahıra girmeye çalışan çocukları engelleyen kaz detay



( MANİSA )- Koyunlara çobanlık yapan kaz ilgi odağı oldu- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yaşındaki kaz koyunları hem koruyor hem de çoban köpeği vazifesi görüyor MANİSA



- Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 yaşındaki bir kaz, koyun sürüsüne adeta çoban köpekliği yapıyor. Sürüden ayrılan koyunları bir araya toplayan kaz ahırda da kimseyi koyunların yanına yaklaştırmıyor. Koyunların yanına yabancı birinin yaklaştığını gören kaz çıkardığı sesle sahiplerini de uyarıyor. Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık ve korumacılık yapıyor. 2 yaşındaki kaz koyunlarla birlikte otlamaya gidiyor, onlarla birlikte otladıktan sonra, aynı ahıra girip, yatıyor. Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen ve değişik sesler çıkaran kaz, çıkardığı seslerle koyunların sahibine haber veriyor. Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, "Her sabah koyunlarını meraya otlatmaya götürürken, kaz koyunlarla birlikte ahırdan çıkıyor, koyunlar merada otladıktan sonra, koyunlarla birlikte ahıra dönüyor. Yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kaz koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmıyor. Koyunların yanına yabancı insan veya hayvan yaklaşırsa bağırıyor ve saldırıyor." dedi.

Alaşehir Yeşilyurt Mahallesi’nde hayvancılık yapan Hasan Çalın, yaklaşık 50 yıldır hayvancılık yaptığını ve şimdiye kadar hiç böyle bir olaya tanıklık etmediğini söyledi.



Evinde beslediği kazlar olduğunu dile getiren Çalın, "Yaklaşık 2 ay önce meraya koyunları otlatmaya götürdüm. Merada koyunları otlatırken, kazı koyunların içinde gördüm. Eve yakın bir bölgedeydim. Herhalde otlamaya gelmiştir, diyerek, dikkate almadım. Akşam koyunları eve götürdüm, kaz koyunlarla birlikte ahıra girdi. Bende çıkarmadım. Sabah koyunları otlatmaya çıkardım. Kaz yine koyunlarla birlikte meraya gitmek istedi, bende dokunmadım, ondan sonra sürekli koyunlarla birlikte yaşamaya başladı.

" diye konuştu.

Koyunlar için gelen veterineri ısırmış Kazın koyunları nasıl sahiplendiğini anlatan Çalın şunları söyledi: "Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor. Koyunların yanına yabancı kişi gelince burdan bağırıyor. Bağırarak haber veriyor. Çevir dediğim zaman bazen 'cisst' deyip çeviriyor. Koyunları kuzuları çeviriyor. Bunlar hisli hayvan. Hisli hayvan olduğu için, veteriner geldiği zaman ben köpeği tuttum, veterineri yıllar önce başka bir yerde, kaz ısırmış. Veteriner 'bırak onu, kazları tut' dedi.

'Ne oldu abi' dedim, sonra bana bacağından ısırdığı yeri gösterdi. Bacağından ısırarak döndürmüş." (HK-SC-



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