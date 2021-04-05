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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çoban köpeğinden vefa örneği

Çoban köpeğinden vefa örneği

-Çoban köpeği ve keçiden detay

Çoban Köpeği Keçi Sütü Hayvancılık Hayvan Irak 

--Yavru keçinin kopeği emmesi detay
--Mehmet Çırak röp
--Yavru keçi detay
--Sürüden detay
--Çiftlikten detay

( ANTALYA -ÖZEL)- Öksüz kuzuları yalancı memeyle emziriyor- 20 günlükken keçi sütüyle beslenerek hayatta kalan çoban köpeği, başına geçtiği sürünün öksüz oğlaklarına annelik yapmaya çalışıyor- Köpeğin sahibi Mehmet Çırak:- “3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor”- "Sütü yok ama yalancı memeyle kuzuları emziriyor." ANTALYA

- Antalya’da henüz 20 günlükken annesinin sütü kesildiği için keçi sütüyle beslenen çoban köpeği, başına geçtiği sürünün öksüz oğlaklarına sütü olmamasına rağmen yalancı memeyle annelik yapmaya çalışıyor. Kaş ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Mehmet Çınar, henüz 20 günlükken öksüz kalan dişi çoban köpeğini çiftliğine getirerek buradaki keçilerinden sağdığı sütle beslemeye başladı.
Kendine gelir gelmez sürüye karışıp oğlaklarla arkadaş olan çoban köpeğine sahibi ‘Hırçın’ ismini taktı. 3,5 yaşın gelen çoban köpeği, sürünün başına geçerek onları hem koruyor hem de sürüdeki öksüz kalan oğlaklara sütü olmamasına karşın sütannelik yapmaya çalışıyor. Bir vefa örneği sergileyen Hırçın’ın oğlaklarla olan görüntüsü ise insanları duygulandırıyor. “Minnetini böyle ödüyor” Keçilerin sütüyle büyüyen köpeğinin minnetini bu şekilde gösterdiğini belirten Mehmet Çırak, “20 günlükken annesinin sütü kesilmişti. Keçilerin sütüyle büyüttük. O yüzden keçilerin içinden hiç çıkmaz, onlara hep iyi davranır. Bu oğlak da öksüz kaldı. Hırçın 3,5 yılın ardından onlara minnetini, öksüz kalan yavrulara bu şekilde bakarak ödemeye çalışıyor. Sütü yok ama yalancı memeyle onları tatmin ederek gösteriyor. Hayvanlar karşılık beklemeden birbirlerini seviyorlar. Normalde çok hırçın bir hayvandır ama onların yanında çok sakin oluyor” dedi.
(SM-
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