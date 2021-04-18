Çoban köpeği, kuzuya süt annelik yapıyor

-köpek ve yavruları

-köpeğin emzirmesi

-farklı açılardan detaylar

-röportaj



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde genç çobanın, sürüsündeki Kezban ismini verdiği kuzuya sürüyü koruyan Sarı ismindeki köpek süt annelik yapıyor. Sarı ismini verilen köpek, hem 7 yavrusunu hem de annesini emmeyen 15 günlük kuzuyu emzirerek annelik yapıyor. Annesinin sütünün az olması sebebiyle süt anne arayışına giren Kezban ismi verilen kuzunun artık iki annesi var. İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan genç girişimci Sezer Çubuk'un (19) Kezban ismini verdiği kuzusunun annesinin sütü yetmediği için uzun süre emmediğini tespit etti. Çubuk, kuzusunu doyurmak için diğer koyunlardan süt sağıp vermeye başladı.

Sarı ismini verdiği çoban köpeği ise 10 gün önce küçükbaş hayvanlarının yaşadığı ahırda 1 batımda 7 yavru dünyaya getirdi. Yavrularını emzirmek için ahıra giren köpeği gören Kezban emmeye başladı.

Bu durumu gören genç girişimci Çubuk, büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu anlatan Sezer Çubuk, "Kezbanı zaten koyundan keçiden emziriyorduk. Köpeğimizin yavruları olunca bunların olduğu yere köpeği getirdik. Bir baktık ki Kezban köpeği de emiyor. Biz de şaşırdık tabi, bu normal bir şey değil. Çok şaşırdık ve bize değişik geldi. Yani Kezban'ımızın süt annesi de olmuş oldu. Kezban'ımızın şu anda doyduğu için keyfi de yerinde. Allah izin verirse kocaman kuzu olacak ve Kezban da anne olacak" dedi.





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