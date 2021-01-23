CK Enerji Akdeniz Elektrik’ten MÜHİM’lerde ‘işaret dili’ ile hizmet

-öğrenciler işaret dili öğrenirken detay

-İşitme engelli vatandaşın işlem merkezine girmesi

-İşitme engelli vatandaş ile gişe görevlisi arasında geçen diyalog

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-Genel detay



( ANTALYA )- Müşteri Hizmet Merkezleri işaret diliyle de hizmete başladı ANTALYA



- CK Enerji Akdeniz Elektrik, işitme engelli vatandaşların taleplerine en iyi şekilde cevap verebilmek için Müşteri Hizmet Merkezleri’ndeki (MÜHİM) çalışanlarına ‘işaret dili eğitimi’ verdi. Bugüne kadar eğitimlere gönüllü olarak katılan 40 çalışan, hizmet merkezlerine gelen işitme engelli vatandaşların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretiyor. Antalya, Burdur ve Isparta’da görevli tedarik şirketi olarak faaliyet gösteren CK Enerji Akdeniz Elektrik, müşteri memnuniyeti hedefi, sürdürülebilir bakış açısıyla toplumun her kesiminde fırsat eşitliğinin sağlanmasına destek olmak için çalışanlarına ‘işaret dili eğitimi’ veriyor. CK Enerji Akdeniz Elektrik’in bugüne kadar uzman isimler aracılığı ile sunduğu eğitimlerinden yararlanan 40 personel özellikle Müşteri Hizmet Merkezleri’nde (MÜHİM) işitme engelli vatandaşların taleplerine çözüm üretiyor. Her türlü abonelik ve fatura işleminin gerçekleştirdiği MÜHİM’lere gelen işitme engellileri, işaret dili eğitimini alan personel karşılıyor ve tüm işlemlerinde kendilerine yardımcı oluyor. “İşitme engelli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için böyle bir proje başlattık” İşitme engelli müşterilere daha iyi bir hizmet verebilmek amacıyla işaret dili eğitimlerine başladıklarını söyleyen CK Enerji Akdeniz Elektrik Eğitim Yöneticisi Murat Yıldırım, “Şu ana kadar yaklaşık 50 saatlik bir eğitim düzenledik. Bu eğitime 40 personel katıldı.

Son olarak 8 kişiden oluşan yeni grubumuz 16 saat eğitim aldı. Projemiz ilerleyen dönemlerde devam edecek. Bizim için müşterilerimizin memnuniyeti çok önemli. Her müşterimizin eşit fırsatlardan faydalanması, hizmet merkezlerimizden memnun şekilde ayrılması, mutlu olması bizim için çok değerli” dedi.

‘”Kısa sürede çok olumlu geri dönüşler oldu” Eğitim süreci ile ilgili de bilgi veren ve olumlu geri dönüşlerden bahseden Yıldırım, “Programın büyük bir kısmını pandemi koşulları nedeniyle online olarak gerçekleştirdik. Eğitime katılanların müşteri ile buluşmaları oldukça pozitif geçiyor. Kısa sürede çok olumlu geri döşünler aldık. CK Enerji Akdeniz Elektrik olarak müşterilerimizin memnuniyeti bizler için çok değerli. Dolayısıyla biz bu eğitimlere devam ederek daha çok işitme engelli müşterimize ulaşmaya, onlara en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“Aldığımız eğitim sayesinde güçlü bir iletişim kuruyoruz” İşaret dili eğitimi alan isimlerden biri olan CK Enerji Akdeniz Elektrik Enerji Uzmanı Burcu Filiz Tanış da, “Şubelerimize oldukça fazla işitme engelli müşterilerimiz geliyor. Onlarla anlaşmakta çoğu zaman zorlanıyorduk. Bu eğitim sonrasında artık çok güçlü bir şekilde iletişim kuruyoruz” ifadesini kullandı. “İlk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm” İşitme engelli müşterisi ile başından geçen bir olayı anlatan Filiz Tanış, “Bu eğitimlerden sonra her ay düzenli olarak fatura ödemeye gelen işitme engelli müşterimizle iletişim kurdum. İşaret dili bildiğimi öğrendikten sonra ilk defa müşterinin yüzünde bir gülümseme gördüm. Müşterimizin merkezimizden memnun ayrılması bizi çok mutlu etti” dedi.

“Bu hizmetten çok memnun kaldım” Fatura işlemi için CK Enerji Akdeniz Elektrik’in Müşteri Hizmetleri Merkezi’ne gelen işitme engelli Muhammet Bursa ise personellerin işaret dili bilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “CK Enerji Akdeniz Elektrik’e fatura ödemek için geldim. İşaret dili hizmeti var. Faturamı ödedim. Bu hizmetten çok memnun kaldım.”



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