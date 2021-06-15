CK Akdeniz Elektrik'ten 4 bin öğrenciye enerji okuryazarlığı eğitimi

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( ANTALYA ) ANTALYA



- CK Enerji Akdeniz Elektrik ve Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında 21 ilkokulda, 3’üncü sınıf 4 bin öğrenciye ve 50 öğretmene Enerji okuryazarlığı eğitimleri verildi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve CK Akdeniz Elektrik arasında imzalanan Enerji Okuryazarlığı Eğitimi protokolü ile ilkokul 3'üncü sınıf seviyesindeki öğrencilere; 2019 - 2020 Eğitim öğretim döneminde 21 pilot okulda yüz yüze eğitim modeli ile başlaması planlandı. 2020 Mart ayında Dünya'yı etkisi altına alan Covid-19 koronavirüs pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilerek eğitimlerin online ortamda gerçekleşebilmesi için hazırlıklar başlatıldı. 2020-21 eğitim öğretim döneminde, Antalya merkez ilçelerde yer alan 21 okulda Enerji Okuryazarlığı eğitimine yeniden başlandı. Proje kapsamında 4 bin ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisine ve 50'nin üzerinde öğretmene enerji okuryazarlığı eğitimleri verildi.

Enerji okuryazarlığı eğitiminin online kapanış eğitimi CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürlük binasına gerçekleştirildi.

Online kapanış eğitimine Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Antalya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karakaş, Antalya İl Milli Eğitim AR-GE Birimi Enerji Okuryazarlığı Proje Sorumlusu Serap Tuğrul, CK Akdeniz Elektrik Kurumsal İletişim Yöneticisi - Proje Sorumlusu Ulaş Ural, CK Akdeniz Elektrik İSG Yöneticisi ve Enerji Okuryazarlığı Eğitmeni Ahmet Tuhan katıldı.

Toplantıya Kazım Şanöz İlkokulu öğrencileri evden online olarak katıldı.

Eğitim sonrasında CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli tarafından Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er'e plaket taktim edildi. Elektrik kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı Enerji Okuryazarlığı projesi ile ilkokul seviyesindeki öğrenciler enerjide dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla enerji kaynaklarının etkin ve etkili kullanımına teşvik edildi. Eğitimlerde öğrenciler mevcut enerji kaynakları hakkında bilgilendirilerek, üretimden evlere kadar gelen elektriğin yolculuğu ve güvenli elektrik kullanımı hakkında bilgi sahibi olmaları sağlandı. Ayrıca elektrik enerjisinin verimli ve tasarruflu kullanımına dikkat çekilerek ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik açısından önemi konusunda öğrencilerin bilinçlenmeleri sağlandı. ““Enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerekir” Enerji okuryazarlığı eğitiminin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan CK Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, “Enerji kaynaklarının verimli kullanılması gerekir. Bunu önce çocuklarımıza öğretmek, daha sonra bu süreci tüm ülke genelinde yaymak bizim görevlerimizden birisi. Bu kapsamda il milli eğitim müdürlüğümüzün de destek vermesi ile okullara yüz yüze eğitimler planlamıştık, pandemi nedeni ile gerçekleştiremedik. Online olarak devam ettirdik. Önümüzdeki yıllarda da aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. 4 bin öğrenci bu süreçte bu eğitimlerden faydalandı. Bugün de son eğitimimizi yaptık” açıklamasına yer verdi. “Salgın dolayısı ile online yapmak zorunda kaldık” Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ise konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Enerji okuryazarlığı konusunu ülkemizin geleceği açısından gerçekten önemsiyoruz. CK Enerji ile beraber yapmış olduğumuz program çerçevesinde 4 bin öğrencimiz ve 50 bin öğretmenimize yüz yüze planlamıştık. Salgın dolayısı ile online yapmak zorunda kaldık. Küçük yaşta çocuklarımıza bu eğitimi vererek enerjinin doğru kullanılması açısından tasarruf noktasında bir farklılık oluşturmaya çalıştık.” (EG-

