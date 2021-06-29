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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çırılçıplak bulundular... MSB: 'Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı'

Çırılçıplak bulundular... MSB: 'Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı'

- Sığınmacılardan görüntü

( EDİRNE ) Çırılçıplak bulundular... MSB: "Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı" EDİRNE

Su Akalan Nani Gesi Göç 


- Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubunun Edirne sınırında yakalandığını açıkladı.
MSB'den yapılan açıklamada, Yunanistan göçmenlere karşı zulümlerine devam ettiğine dikkat çekilerek, "Yunanistan’dan Türkiye’ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 12’si tamamen çıplak olan toplam 42 düzensiz göçmen grubu Edirne sınırında yakalandı. Edirne Valiliği’nin talebi üzerine düzensiz göçmenlerin insani ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edilmiştir. Düzensiz göçmenlerle yapılan mülakatta Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla dövülerek gönderildikleri öğrenilmiştir. Şahıslar Edirne İl J.K.lığına teslim edilmiştir" denildi. (BC -
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