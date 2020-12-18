Çırçır fabrikasına silahlı saldırı: 1 ölü

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( GAZİANTEP )- İşadamı saldırıdan yara almadan kurtuldu GAZİANTEP



- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan pamuk ve çırçır fabrikasına baskın düzenlendi.

Çıkan çatışmada 1 kişi ölürken, işadamı ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. İddiaya göre Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan çırçır fabrikasına silahlı bir grup tarafından baskın yapıldı. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen saldırıdan işadamı Reşat Ö. yara almadan kurtulurken, saldırıda Abdurrahman B. yaşamını yitirdi. Saldırıdan yara almadan kurtulan işadamının gözaltına alındığı öğrenilirken ölen Abdurrahman B'nin hakkında açılan davaların bulunduğu belirtildi. (SD-



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