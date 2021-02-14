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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Cips ve meyve suyu paketinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Cips ve meyve suyu paketinde esrar sevkiyatı polise takıldı

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Parmak Adli Kontrol Uyuşturucu Parmak İzi Şehir İçi 

-Adliyeye sevk edilmesi
-Ele geçirilen cips ve meyve kutusunun fotoğrafları

( ADANA )- Adana’da polisin şüphelenip durduğu otomobilde yaptığı aramada cips ve meyve suyu paketlerinin içinde 355 gram esrar ele geçirildi ADANA

- Adana’da polisin şüphelenip durduğu takside yaptığı aramada cips ve meyve suyu paketlerinin içinde 355 gram esrar ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir içinde uyuşturucu satışını önlemek için bir çok yerde uygulama başlattı. Yapılan uygulama sırasında polis içinde iki kişinin bulunduğu bir taksiden şüphelenip durdurdu. Polis takside yaptığı aramada uyuşturucuya rastlamadı. Ancak polis otomobilde bulunan cips ve meyve sularını kaldırdığında kutuların içinde cips ve meyve suyu olmadığından şüphelendi. Polis paketleri açtığında cips paketi içinden 141 gram, meyve suyu paketinin içinden ise 214 gram esrar ele geçirdi. Polis U.Ö. (21) ve F.B. (22) isimli zanlıları gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi.
Zanlılar paketlerin içinde esrar olduğunu bilmediklerini söyledi.

Polis paketler üzerinde parmak izi çalışması da yaptı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.Zanlılardan taksi sürücüsü F.B. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanma üzere serbest bırakılırken, U.Ö. tutuklandı. Taksinin ön tarafında "kaptan ve taşıyıcı" yazması arka tarafında ise "gülümse çekiyoruz dediler, gülümsedim çekemedi" yazması dikkat çekti.
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