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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Cipiyle İstanbul turuna çıkan korona virüslü şahıs, trafik polisine yakalandı

Cipiyle İstanbul turuna çıkan korona virüslü şahıs, trafik polisine yakalandı

Karantinadaki şahısın trafik ekiplerince yakalanması

Karantina Para Cezası Trafik Polisi Sağlık Ekipleri Muhalefet 

-Şahsa ceza kesilmesi
-Koronalı vatandaşın meydanda bekletilmesi
-Sağlık ekiplerinin şahsı ambulansa bindirmesi
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Evde karantina altında olması gerekirken yollarda cipiyle dolaşan korona virüs hastası, trafik polisine yakalandı. Polisin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsı hastaneye götürdü. Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Taksim Meydanında denetleme yapan trafik polisleri bir cip içerisindeki sürücünün hareketlerinden şüphelendi. Polisi görünce telaşa kapılan sürücünün kimlik bilgileri alınıp kontrol edildiğinde ortaya çıkan sonuç hem şaşırttı hem de korkuttu. İsminin A.K. olduğu öğrenilen vatandaşın Korona virüs karantinasında olduğu ve evden çıkmaması gerektiği öğrenildi. Bunun üzerine trafik polisleri A.K.’yi vatandaşlardan uzaklaştırarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. O sırada A.K.’ye trafik ekiplerince Hıfzıssıhha Kanununa muhalefetten idari para cezası kesti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk kontrollerinin yapılmasının ardından A.K.’yi ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Yasağı delerek diğer insanların hayatını tehlikeye atan şahısın karantina süresini yerleştirileceği yurtta tamamlayacağı öğrenildi.
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