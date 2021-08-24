Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Cip ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı

Olay yeri

Halk Otobüsü 

-araçların görüntüsü
-yaralıdan görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde cip ile özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Nejdet Çelik(54) yönetimindeki 16 KOH 59 plakalı cip, Yeni Mahalle Bağlar Caddesi üzerinden İnegöl-Alanyurt yolu üzerine çıkış yapmakta olan Yıldırım Demirel(41) idaresindeki 16 M 06058 plakalı özel halk otobüsü ile çarpıştı. Kaza sonucu cipin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halk otobüsündeki yolcular yara almazken, ağır hasar alan cip çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı