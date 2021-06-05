‘Cinsel terapi’ sapığı, 5 sene önce sevgilisinin kuzenine de tecavüz etmiş

-B.A. röportaj

-Gündüz Yastı röportaj

-Genel ve detaylar

-Sercan Keskinkılıç fotoğrafı

-Ebrar M. fotoğrafı



( ADANA -ÖZEL)- Tecavüze uğrayan B.A.:- “Tehditlerden korktuğum için bir şey diyemedim”- “Bana 14 bin mesaj atmışlığı var”- Avukat Gündüz Yastı:- “Kararttığı hayatların bedelini ödemesini istiyoruz” ADANA



- Adana’da genç kızlara taciz ve tecavüz suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Sercan Keskinkılıç’ın, sevgilisinin kuzenine de 5 yıl önce sevgilisiyle birlikte tecavüz ettiği ortaya çıktı. O zaman 15 yaşında olan genç kız, “Sosyal medyada destek aldıktan sonra hukuki süreci başlatmak istedim. Burada bir sürü mağdur var. Bu kişini ağır bir ceza almasını istiyorum” dedi.

Arkadaşını ziyaret etmek için Adana’ya giden ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu Sercan Keskinkılıç tarafından cinsel istismara uğradığını söyleyen Ebrar M., yaşadıklarını geçen hafta sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşım sonrası binlerce kişi genç kıza destek olurken Sercan Keskinkılıç’ın Adana’da birçok kişiyi de "Cinsel terapi" iddiasıyla taciz ve tecavüz ettiği ortaya çıktı. Adana'da kadınlara ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Keskinkılıç daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevgilisinin kuzenine de tecavüz etmiş Keskinkılıç’ın 5 sene önce sevgilisi Y.S.’nin 15 yaşındaki kuzeni B.A.’ya da tecavüz ettiği ortaya çıktı. Genç kız, yaşadıklarını Sercan Keskinkılıç’ın kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle gizlerken Ebrar M.’nin paylaşımları sonrası anlattı. Keskinkılıç’ın kendisine kuzeniyle birlikte tecavüz ettiğini öne süren B.A., Sercan Keskinkılıç hakkında avukatıyla birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. “Kuzenimle birlikte beni evde alıkoydular” Başından geçen olayı İhlas Haber Ajansı’na anlatan B.A., “Sercan benim kuzenimin erkek arkadaşıydı. Beni sürekli ilişkiye zorluyordu. Biraz zaman geçtikten sonra kuzenim benimle buluşmak istedi. Ben de sadece kuzenimle buluşacağımı düşünerek ‘tamam’ dedim. Bir baktım ki kuzenim buluşmaya Sercan ile gelmişti. Beni Sercan’ın evine götürdüler, orada alıkoymaya ve ilişkiye girmeye zorladılar. Eğer onu yapmazsam evden hiçbir şekilde ayrılamayacağımı söylediler. Ardından ben de buna dahil olmak zorunda kaldım” diye konuştu.

“Korktuğum için bir şey söyleyemedim” Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Sercan Keskinkılıç’ın bu seferde kendisini tehdit ederek ilişkiye zorladığını belirten genç kız, “Tehditler etmeye devam etti. Annene, babana söyleyeceğim diyerek sürekli tehdit etti ve bende korktuğum için bir şey söyleyemedim” dedi.

Sosyal medyada geçen hafta Ebrar Mutlu’nun paylaşımları üzerine cesaret aldığını söyleyen B.A., “Paylaşımlara bakınca o Sercan’ın bana tecavüz eden Sercan olduğunu fark ettim. Bunun üzerine ben de hukuki süreci başlatmak istedim. Burada bir sürü mağdur var. En azından ben ve Ebrar hanım sesini çıkarttı, ancak sesini çıkartamayan bir çok kadın var. Ben bu kişini ağır bir ceza almasını istiyorum. Bana yaşattıkları hiç güzel şeyler değildi. Hala psikolojik destek alıyorum. Şehri bile terk etmek zorunda kaldım. Ceza alması için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Sercan Keskinkılıç’ın B.A.’ya 2016 senesinde tecavüz olayından sonra 14 bin mesaj attığı da öğrenildi. “Cezasını en ağır şekilde çekmesini istiyoruz” B.A.’nın avukatı Gündüz Yastı ise Sercan Keskinkılıç’ın hak ettiği cezayı almasını istediğini belirterek, “Ebrar hanımın başından geçen olayı anlatması üzerine biz B.A. isimli hanım efendiyle görüşmeye başladık. Başına gelen olay henüz 15 yaşını doldurmadan yaşandığı için çocuğun cinsel istismarı söz konusu. Bize belirttiği iddialar kan dondurucu. Bu mağdurlarla beraber hareket eder Sercan Keskinkılıç’ın gerekli cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Ebrar hanımın kamuoyuyla paylaşmadığı bir sürü mağdur var. Biz şahsın genç kızlarımıza yapmış olduğu eylemlerin sonuçlarını en ağır şekilde çekmesini istiyoruz. Kararttığı hayatların bedelini hukuk nezrinde ödemesini istiyoruz” şeklinde konuştu.



