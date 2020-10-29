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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cinsel istismar iddiasına tepki

Cinsel istismar iddiasına tepki

kalabalıktan detay

Polis Jandarma Polis Merkezi Kalaba Alabalık 

-genel detay

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’un Narman ilçesinde 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulunulduğu iddiasıyla bir şahıs gözaltına alınırken, vatandaşlar şahsa tepki gösterdi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (42) isimli şahsın 10 yaşındaki çocuğa yönelik istismarda bulunduğu iddiası üzerine ilçe halkı tepki gösterdi. Polis şüpheli şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Durumu haber alan ilçe halkı toplu olarak polis merkezine gelerek şahsı linç etmek istedi. Polis jandarmadan destek istedi. Jandarma polis merkezi çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Şüpheli şahıs özel bir araçla polis merkezinden çıkarırken vatandaşlar şahsa tepki gösterdi.
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