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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı

Cinnet getiren koca eşini satırla doğramaya kalktı

Ambulansın gelişi

İlk Müdahale Hastane Yaşam Mücadelesi Bild Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Yaralı kadından görüntü
-Olayı anlatan komşudan röp

( ADIYAMAN )- 4 Çocuk annesi kadın, hastanede yaşam savaşı veriyor ADIYAMAN

- Adıyaman’da, cinnet getiren bir şahıs, 4 çocuk annesi olan eşini satırla vurarak ağır yaraladı. Eşini satırla doğramaya kalkan şahsı, vatandaşlar etkisiz hale getirdi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesinin Yeni mahallesinde ikamet eden Ali K., isimli şahıs, cinnet getirerek 4 çocuk annesi olan eşi Gaffure K’ya aniden satırla saldırdı. Eşinin boynunu, bacağını ve omuzunu satırla kesen Ali K’yı fark eden komşular evine koştu. Eşini satırla doğramak isteyen Ali K’yı etkisiz hale getiren vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gaffure K, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Gaffure K’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-
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