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Cinnet getiren kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cinnet getiren kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Cinnet getiren kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü

Ekiplerden görüntü

Altın Barla Gözaltı Sağlık Ekipleri Irak 

-Olay yerinden görüntü
-Evde inceleme yapılırken görüntü
-Detaylar

( UŞAK ) UŞAK

- Uşak’ta cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan koca, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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