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Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Cinnet getiren anne önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı

Köyün girişinden detay

Edam Sağlık Ekipleri 

-Köyden detay
-Evden detay
-Röportaj
-Diğer detaylar
-Hastaneden görüntü

( VAN ) VAN

- Van’ın Özalp ilçesinde cinnet getiren bir anne, önce 3 evladını sonra da kendisini 3. kattan attı. Alınan bilgilere göre olay, Özalp ilçesine bağlı Tepedam Mahallesi’nde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getiren anne, önce 3 çocuğunu 3. kattan attı. Ardından kendisi de atlayan anne ve 3 çocuğu ağır yaralandı. Komşularının olayı fark etmesiyle bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 10’dan küçük olan 3 çocuk ile annelerini ambulansla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırdı. Anne ve çocuklarının tedavileri devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. (MSA-HA-Y)
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