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Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

Cinnet geçiren kadın tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü

adliyeye çıkarılan kadın görüntü

Altın Barla Gözaltı Sağlık Ekipleri Irak 

-olay yeri ve ekiplerin çalışmalarından görüntü

( UŞAK ) UŞAK

- Çıkan kavga sonrasında cinnet getirmesi sonrasında kocasını bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre olay, Uşak merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi 2.Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre Yaşar Akbulut ( 36) ve karısı S.A. (37) henüz bilinmeyen sebepten evde tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini kavgaya bıraktı. Kavga sırasında cinnet getiren S.A., mutfaktan aldığı bıçakla kocasını bıçakladı. İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Yaşar Akbulut, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli S.A. ise ekiplerce olay yerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (KK-MB-Y)
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