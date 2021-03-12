- Çinli müzisyenlerden İstiklal Marşı

- Çin’de Türkiye’nin Guangzhou Başkonsolosluğu’nda, Çinli müzisyenler yerel çalgılarıyla İstiklal Marşı’nı icra etti. İstiklal Marşı, kabulünün 100. yılında Çinli müzisyenler tarafından icra edildi. Türkiye'nin Guangzhou Başkonsolosluğu tarafından yayınlanan görüntülerde, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümü vesilesiyle, Çin’in yerel çalgılarıyla icra edildiği görülüyor.
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