Çinli kadının öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi



- İstanbul’da bir araca zorla bindirilerek kaçırılan ve 2 ay sonra Bilecik’te cesedi bulunan Çinli Lisha Yu'nun öldürülmesine ilişkin davaya devam edildi. İstanbul’da aracından indirilerek başka bir araçla kaçırılan ve bir süre sonra da cesedi bulunan Çinli Lisha Yu cinayetinin davasının görülmesine devam edildi. 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya; sanık Abdulgaffar Tamuygur ve Yunuscan Türkistanlı, Abdulvahap Abdurrahman tutuklu bulundukları cezaevlerinden, sanık Kasım Yarkenli, Hüseyin Ahmed ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, müşteki ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Tanıklar ise duruşmaya katılmadı. Savunma yapan sanık avukatları; CD çözümlemelerinin ve HTS raporlarının usulüne göre incelenmediğini ve yanıltıcı olduğunu iddia etti. Sanık avukatları raporların yeniden incelenmesini ve soruşturmayı yöneten polis ekiplerinin çapraz sorguya alınmasını talep etti. Aynı zamanda aracın içerisinde olduğu iddia edilen Abdülselam isimli şahsın da yargı sürecine dahil edilmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti; sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ile tanıkların dinlenmesine ve Abdülselam diye bahsedilen Abudushhalamu Xırefu hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını hükmetti. İddianameden; Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşen olay anlatıldı. Lisha Yu'nun saat 19.57 sıralarında Florya Aqua park AVM'ye giriş yaptığı, 2 saat sonra da çıkış yaptığı tespit edildi. AVM önünden Lisha Yu'yu takibe alan beyaz otomobilin, Lisha Yu oteline kadar takip edip, çıkışını beklediği anlatıldı. Takibi yapan 34 KD . plakalı aracın Kasım Y. isimli şahsın üzerine kayıtlı olduğu, şüpheli araç ve şüpheli şahısların araca yakıt aldıktan sonra TEM otoyoluna giriş yaparak Ankara istikameti yönüne doğru devam ettikleri belirtildi. Şüpheli şahıslar Abduvahap Abdurrahman, Yunuscan Türkistanlı, Abdulgaffar Tamuygur ve Hüseyin Ahmed'e ulaşıldı. Baz hareketleri çıkarıldı. Abdulgaffar Tamuygur, Abdulvahap Abdurrahman ve Yunuscan Türkistanlı isimli şüphelilerin son olarak 3 Ekim 2019 sabahı Bozüyük-Bilecik'te olduğu belirlendi. Çinli kadının aracına Küçükçekmece Karadeniz Sokak içerisinde kaza süsü verilmiş şekilde arkadan çarpıldığı, böylelikle Lisha Yu'nun aracının durmasının sağlandığı, ardından şüphelilerin araçtan inip Yu'yu iterek kendilerinin bulunduğu aracın içerisine soktuğu, bu arada Yu'nun ağzını Abduvahap Abdurrahman'ın kapattığı, Hüseyin Ahmed'in de Çinli kadının aracını ortadan kaldırmak için olay yerinde kaldığı belirlendi. Lisha Yu'nun bağırması üzerine şüphelilerden birinin kendi evine giderek 1,5 metre uzunluğunda bir valiz alarak tekrar aracın yanına geldiği, şüphelilerin Yu'nun ellerini arkadan koli bandı ile bağladıkları ve sonra valizin içerisine koyarak bagaja soktukları anlaşıldı. Şüphelilerin, Doğu Türkistanlı doktor olan Abdulgaffar Tamuygur'un Bilecik Söğüt Kızılsaray mevkiinde bulunan çiftliğine gitmeye karar verdikleri anlaşıldı. Sabaha doğru Abdulvahap Abdurrahman'ın Yu'yu kontrol ettiğinde nefes almadığını ve ölmüş olduğunu gördüğü tespit edildi. Şüphelilerin cesedi bagajdan çıkartarak Abdulgaffar Tamuygur'un çiftliğinde 1,5 metre derinliğinde çukur kazarak gömdükleri anlaşıldı. Savcılıkça, şüpheliler Abdulgaffar Tamuygur, Abduvahap Abdurrahman, Hüseyin Ahmed ve Yunuscan Türkistanlı'nın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası, sanık Kasım Yarkenli hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" ve "cebir, tehdit veya hile kullanarak birden fazla kişi tarafından kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya yardım etme" suçlarından 17 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (DK-RU



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