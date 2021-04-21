Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı

- Çinli kadından Tesla protestosu: Fuarda aracın üzerine çıkıp bağırdı

Kadının aracın üstüne çıktığı anlar

( ŞANGHAY ) ŞANGHAY

Polis Er Kadın Protesto Otomobil Fuarı Irak 


- Çin’de bir kadın, otomobil fuarında sergilenen Tesla marka aracın üzerine çıkarak, "Tesla freni arızalı" diye bağırdı. Aracın üzerinden güçlükle indirilen ve sürüklenerek salondan çıkarılan kadın, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 gün gözaltına alındı. Çin'in Şanghay kentinde bir kadın, otomobil fuarında ilginç bir protesto düzenleyerek ortalığı birbirine kattı. Soyadı Zhang olarak açıklanan 32 yaşındaki kadın, Tesla marka aracın fren sistemindeki sorun nedeniyle kaza yaptığını öne sürdü. Zhang, daha sonra fuarda sergilenen aracın üzerine çıkarak bağırmaya başladı.
Üzerinde "fren arızası" yazan ve Tesla logosu bulunan beyaz bir tişört giyen kadın, "Tesla freni arızalı" diye bağırdı. Şanghay polisi, aracın üzerinden güçlükle indirilen ve sürüklenerek salondan çıkarılan kadının kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle 5 gün süreyle gözaltına alındığını açıkladı.
Protestoda Zhang’a eşlik eden diğer kadın ise uyarı verilmesinin ardından serbest bırakıldı. “Aracın frenlerinde sorun var” Zhang’ın iddialarına göre, söz konusu araç, babası ve yeğeni ile birlikte seyir halindeyken önce bariyerlere çarptı. Kaza anında frene bastığını fakat arabanın yavaşlamadığını iddia eden Zhang, “Bu durum, aracın frenlerinde bir sorun olduğunu kanıtlamaz mı?" dedi.
Kadının geçtiğimiz şubat ayında fren arızası nedeniyle kaza yaptığını öne sürerek Tesla’ya şikayette bulunduğu öğrenildi. “Sunulan çözüm önerilerini reddetti” Tesla’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son 2 aydır Zhang ile iletişim halinde olunduğu ve aracın incelenmesi, gerekli onarımların yapılması veya bir sigorta talebine yardımcı olunması dahil olmak üzere Zhang’a çeşitli çözüm önerileri sunulduğu belirtildi. Kadının sunulan çözüm önerilerini reddettiğini ifade eden şirket yetkilileri, aracın fren sistemlerinde herhangi bir sorun tespit edilmediğini de söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
Dünyanın En Pahalı ZehiriDünyanın En Pahalı Zehiri
2012 Cenevre Otomobil Fuarı2012 Cenevre Otomobil Fuarı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement