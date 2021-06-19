Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar

Çinli iş adamına gasp dehşeti: İş adamının üzerindeki 4 külçe altını çaldılar

Şüphelilerin adliyeye sevki

Adli Kontrol Külçe Altın Hırsız Kaçış Polis Ekipleri 

-Gaspçıların kaçma anı
-Altının fotoğrafı

( İSTANBUL )- 2 gaspçının olayda sonra kaçış anları kameraya böyle yansıdı İSTANBUL

- Zeytinburnu’nda 2 hırsız, Çinli bir iş adamının üzerinde bulunan 4 külçe altını gasp ederek kaçtı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri 2 gaspçıyı ve olayla bağlantısı olan 5 kişiyi yakaladı. Olay, 31 Mayıs Pazartesi günü Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli iş adamı A.A akşam saatlerinde evine gitmek için işyerinden çıktı. Daha sonra iki şüpheli A.A’yı gasp ederek üzerinde bulunan 4 külçe altını alıp hızla uzaklaştı. Çinli iş adamı yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra durumu hemen polise bildirdi. 7 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri gelen ihbar üzerine konuyla ilgili hemen çalışma başlattı. Olay yerindeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin önce eşkalini daha sonra kimliğini tespit etti. Polis ekipleri yoğun çalışmaları neticesinde konuyla ilgisi olan 5 şüphelinin de izini tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Gasp Büro ekipleri olaydan birkaç gün sonra şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. 6 şüpheli tutuklandılar Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen, Rüstem A., Dilyar U. Tursun A , Abdullakh D, Alı S., Mukhitdin M. ve Ali A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Mukhittin M. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki gaspçı böyle kaçtı Öte yandan güvenlik kameralarında Çinli iş adamının gasp eden şahısların kaçış anları da kameraya yansıdı. (HZE-RU
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement