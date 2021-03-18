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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çinli Delegeler, ABD görüşmeleri için Alaska eyaletine geldi

- Çinli Delegeler, ABD görüşmeleri için Alaska eyaletine geldi

- Çinli Delegeler'in bulunduğu uçağın ABD'ye iniş anı

(WASHINGTON) WASHINGTON

Strateji Diplomat Toplantı Telefon Görüşmesi Yüz Yüze 


- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile üst düzey stratejik görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Çinli Delegeler'i taşıyan uçak, ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Anchorage kentine iniş yaptı. Dışişleri Bakanlığı tarafından 10 Mart tarihinde yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentinde Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Merkez Dışişleri Komisyonu Bürosu Müdürü Yang Jiechi ile bir dizi konuyu görüşmeyi planladığı ifade edilmişti. Son açıklamanın ardından Büro Müdürü Jiechi ve Bakan Wang liderliğindeki Çinli Delegeler'i taşıyan uçak, ABD'nin Alaska eyaletinde yer alan Anchorage kentine iniş yaptı. Blinken ve Sullivan ile üst düzey stratejik görüşmeler gerçekleştirmeyi planyan Delegeler, her iki tarafın da aldığı ortak karar kapsamında yerel saatle 18-19 Mart tarihleri arasında 3 ayrı toplantı düzenleyecek. Taraflar arsındaki ilk toplantı ise yerel saatle 18 Mart'ta öğleden sonra gerçekleştirilecek. İki ülkenin önde gelen diplomatları arasında gerçekleşecek olan yüz yüze görüşme ise, ABD-Çin ilişkilerini yeniden inşa etme sürecinin ilk adımı olarak tanımlanırken Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian yaptığı açıklamada, "ABD tarafının, Çin Yeni Yılı arifesinde iki Devlet Başkanı arasındaki telefon görüşmesinin sonuçlarını takip etmek için Çin tarafıyla birlikte çalışacağı umulmaktadır" dedi.

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