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- Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
- Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

- Çinli astronotlar ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi

Astronotların modülden çıkma görüntüleri

Tron Kamera Uzay İstasyonu Forma 

-Modüle giriş görüntüleri

( PEKİN ) PEKİN

- Çin'in kendi uzay istasyonunda görevli 2 astronot, ilk uzay yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Çin’in Shenzhou-12 kapsülü ile uzaya gönderdiği 3 astronottan 2’si, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'den çıkarak ilk araç dışı aktivitelerini tamamladı. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamaya göre, astronotlar ilk uzay yürüyüşünü başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Astronotlar, görev kapsamında mekanik kolun taşıma performansını test etti ve Tianhe’nin dışındaki panoramik kamerayı yukarı kaldırarak ayarlarını tamamladı. Çinli astronotlar, ayrıca uzay aracının dışındaki diğer ekipmanları da kurdu. Görevleri sona eren astronotlar, yaklaşık 7 saat sonra Tianhe’ye geri döndü. Astronotlar, Shenzhou-12 kapsülü ile 3 aylık görev için 17 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.
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