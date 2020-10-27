- Çinli Ant Group dünyanın en büyük halka arzında 34 milyar ABD doları toplayacak



- Çinli finans teknoloji devi Ant Group, pazartesi günü hisselerinin fiyatlarını belirledikten sonra ilk halka arzında (IPO) yaklaşık 230 milyar yuan (yaklaşık 34,3 milyar ABD doları) artırmaya hazırlanıyor. Grup, geçen hafta halka arz broşüründe, hisse satışını Shanghai'ın teknoloji ağırlıklı STAR Pazarı ve Hong Kong borsasında eşit olarak paylaştıracağını ve her borsada 1,67 milyara kadar satışa çıkacağını bildirdi. Ant, Shanghai'da listelenen hisselerini her biri 68,8 yuan (yaklaşık 10,3 ABD doları) olarak fiyatlandırdı. Shanghai'da 1,67 milyar hissenin ihracı 114,9 milyar yuan (yaklaşık 17,1 milyar ABD doları) artıracaktır. İkili listelemenin toplamda kabaca 34,3 milyar ABD doları artırması bekleniyor; halka arz sigortacılarının alım satım başladıktan sonra ek hisse satma opsiyonlarını kullanması durumunda bu rakamın artma olasılığı. Geçen aralık ayında 29 milyar ABD dolarının üzerinde para toplayan enerji devi Saudi Aramco'nun belirlediği rekoru aşan Ant'ın eş zamanlı halka arz, tüm zamanların en büyüğü olacak. Fiyatlandırmaya göre, grubun değerlemesi 2,1 trilyon yuan (yaklaşık 313,3 milyar ABD doları) olacak ve bu, onu Çin ana kara borsasında halka açık en değerli şirket olan ve en iyi alkol üreticisi olan Kweichow Moutai'nin önüne geçirecek. Ant, stratejik yatırımcıların IPO'nun Shanghai ayağının yüzde 80'ine abone olmayı kabul ettiklerini söyledi.



Bunlar, Ant'ın eski ebeveyni ve e-ticaret devi Alibaba Group'u içeriyor. Çevrimiçi alışveriş devi, Ant Group'taki kabaca üçte bir hissesini korumak için yan kuruluşu Zhejiang Tmall Technology aracılığıyla tekliften 730 milyon hisse satın alacak. Ant Group'un önümüzdeki perşembe günü Hong Kong'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Şirket, bu yine perşembe günü Shanghai hisselerine aboneliklere izin verecek. Hisselerin ne zaman işlem görmeye başlayacağı ise açıklanmadı.



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