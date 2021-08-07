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- Çine’de yeşil siyaha döndü
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7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çine’de yeşil siyaha döndü

- Çine’de yeşil siyaha döndü

-Yanan alanlardan görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Yangın Şili Orman Yangını 


- Aydın’ın Çine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yangın gece boyunca devam ederken, yangının zarar verdiği alanlar gündüz ortaya çıktı. Aydın’ın Çine ilçesi Akçakoca Mahallesi’nde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Geceyi gündüze çeviren alevlere ekipler müdahale etti. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmalarla bazı bölgelerdeki yangın söndürüldü. Alevlerin terk ettiği alanlarda ise yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı. Bir gün öncesinde ormanın yeşilinin hakim olduğu tepelerde, alevlerin söndürülmesinin ardından yanan alanlar siyaha büründü. (OD-Y)
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