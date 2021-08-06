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Çine Akçova’da alevler hızla ilerliyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Çine Akçova’da alevler hızla ilerliyor

Çine Akçova’da alevler hızla ilerliyor

Yangının havadan görüntülenmesi

( AYDIN -DRONE) AYDIN

Yangın Devam Eden Yangınlar Orman Yangını Hayvancılık Helikopter 


- Çine ilçesine bağlı Akçova’da akşam saatlerinde başlayan orman yangını hızla yayılıyor. Bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edilirken yangın bölgesine görevliler dışındaki kişilerin girişini yasaklandı. Muğla’da günlerdir devam eden yangınların ardından alevler bu defa Aydın’a sıçradı. Çine İlçesi’ne bağlı Akçova mahallesi yakınlarında başlayan orman yangını Gökbel Dağı’nı tamamen sardı. Hava kararıncaya kadar havdan müdahale edilen yangına, havanın kararması ile helikopterin müdahalesi durdu. Karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangında bölgedeki yerleşim yerleri tahliye edildi. Aydın’da hayvancılığın en yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelen Akçaova ve çevresindeki bazı hayvancılık işletmeleri de tahliye edildi. Bölgede yangın rüzgarın da etkisi ile hızla yayılırken, engebeli olan arazi yapısı nedeniyle alevlere karadan müdahale güçlükle yapılıyor.
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