Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Cindires'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

- Cindires'te bombalı araçla saldırı: 1 ölü, 8 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

( HALEP ) HALEP

Hastane Terör Saldırısı Saldırı Bombalı Araç Sivil Savunma 


- Suriye'nin Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 8 kişi yaralandı. Suriye'nin Halep kentinin kuzeyinde yer alan Cindires bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Öte yandan geçtiğimiz saatlerde Resulayn kentinde bulunan sebze pazarına da bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2’si çocuk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi de yaralanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktıŞanlıurfa'da gün ağarınca terör dehşeti ortaya çıktı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Van'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflarVan'da şiddetli patlama! İşte olay yerinden fotoğraflar
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Fransa'daki saldırıdan şoke eden görüntülerFransa'daki saldırıdan şoke eden görüntüler
Ceset Parçalarını Topladılar!Ceset Parçalarını Topladılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı