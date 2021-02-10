Cinayetlerin ardından ailelerin bekleyişi sürüyor

-Gaziantep Adli Tıp Kurumu genel ve detay görüntüleri,



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- Gaziantep’te, sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı cinayet olayında hayatını kaybedenlerin cenazeleri yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek. Gaziantep’in Şehitkamil ve Nizip ilçelerinde sabah saatlerinde iki ayrı cinayet olayı yaşandı. Şehitkamil ilçesi Çıksorut Mahallesi 9 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana gelen ilk olayda, evde bulunan bir arkadaş grubu arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Adem S. isimli şahıs, eline aldığı pompalı tüfekle Ali K.’ya (34) ateş etti. Kafasına saçma isabet eden Ali K., olay yerinde hayatını kaybetti. İkinci olay Nizip'te yaşandı Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Karkamış Caddesi üzerinde bulunan tostçuda alacak verecek meselesi yüzünden meydana gelen diğer olayda ise işletmecinin kardeşi Celal K. (39) ile Mustafa T. adlı şahıs arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa T, belinden çıkardığı tabancayla Celal K.’ye ateş etti. Talihsiz adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aileler büyük üzüntü yaşadı Kentte, sabah saatlerinde meydana gelen iki ayrı cinayet olayında hayatını kaybeden Ali K. ile Celal K.’nın cansız bedenleri olay yerlerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İki ayrı olayın ardından aileler büyük üzüntü yaşadı. Cenazelerin ise yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan her iki olayla ilgili başlatılan geniş çaplı incelemenin sürdüğü de vurgulandı. (SVY-SD-



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