Cinayetle sonlanan yan bakma kavgası kamerada



- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gece meydana gelen ve 19 yaşındaki Serkan Söker’in ölümüyle sonuçlanan cinayetin zanlısı polis ekiplerince saklandığı evde olayda kullandığı tabancası ile birlikte yakalandı. Önceki gece meydana gelen olayda arkadaşları ile yürüdüğü sırada yoldan geçen bir başka kişiyle tartışmaya başlayan Serkan Söker tartışmanın büyümesi üzerine silahla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından inceleme yapan ve boş kovanlar ile satır bulan polis ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleme altına aldı. Çok sayıda iş yerine ait 150 saatlik görüntüyü tek tek inceleyen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri 19 yaşındaki Serkan Söker’in ölümüne neden olan olayı gerçekleştiren şüphelinin yine aynı yaştaki Fırat Bektaş olduğunu tespit etti. Polis ekipleri Fırat Bektaş’ı saklandığı evde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı. Polisteki ilk ifadesinde yan bakma sebebiyle Serkan Söker ile arasında tartışma çıktığını arbedeye dönüşen tartışma sırasında olayın meydana geldiğini söylediği ifade edilen katil zanlısı Fırat Bektaş sevk edildiği adil mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yan bakma meselesi aynı yaştaki iki gençten birinin mezara diğerinin de cezaevine girmesi ile sonlanmış oldu. Arbede anı kamerada Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde öldürülen Serkan Söker, yanında biri kız 2 arkadaşıyla kaldırımda yürürken, yolda karşılaştığı Fırat Bektaş ile aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Söker'in yanındakiler ile çevrede bulunanların olaya müdahale ettiği anlar ile yaşanan arbede de görüntülere yansıyor.

