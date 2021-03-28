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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

Cinayetle sonlanan kavganın zanlıları adliyeye sevk edildi

-Zanlıların adliyeye sevk edilmeleri

Polis Merkezi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı 

--Olay yerinen görüntüler
--Kavgada bıçaklanarak ölen vatandaşın fotoğrafı
--Detay

( KOCAELİ ) -- Silahla vurulan cinayet zanlısı, ayağı sargılı halde adliyeye getirildi KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde parkta iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 30 yaşındaki vatandaş hayatını kaybederken, 1 kişi de silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Şehit Onbaşı Parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında B.T. cebinden çıkarttığı bıçak ile Halil Kuru (30) isimli vatandaşı bıçakladı. B.T. isimli şahıs ise kavgaya karışan U.T. tarafından silahla ayağından vuruldu. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kuru ve B.T., Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Halil Kuru tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından B.T.’yi silahla yaralayan U.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi B.T. isimli şahıs ise hastanede tamamlanan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. B.T. ve U.T. polis merkezinde tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi. B.T. isimli şahıs, adliyeye ayağı sargılı halde getirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (MK-
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