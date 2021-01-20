Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayetle biten pazardaki kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayetle biten pazardaki kavganın şüphelileri adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Pazarcı Hastane Misyon Alacak Verecek Meselesi Bıçaklı Kavga 

-ARŞİV - 18.01.2021 -Konya’da pazarcılar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da pazarcılar arasında çıkan, 19 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi. Olay, 18 Ocak’ta merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sebze satan Hüseyin B. (37), bir süre önce haldeki komisyoncuya giderek sebze aldı. Hüseyin B.’nin halden malzemeleri satın aldığı kişinin yan tezgahta bulunan oğlu Şevket M. (27) de Hüseyin B’ye gelerek babasına paranın bin lirasını ödemediğini söyledi.

Hüseyin B’nin parayı ödediğini söylemesi üzerine iki grup arasında bıçak ve sopalı kavga çıktı. Şevket M.’nin pazar yerine arkadaşlarını çağırmasıyla kavga daha da büyüdü. Kavgada Yaşar B. (44) bıçakla, kardeşi Muhammet B. (34) sopayla, karşı gruptan İsmail Kurul (19) ile kavgayı ayırmaya çalışan Rahim Ö. (42) da bıçaklanarak yaralandı. Yaralılar çevredeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, İsmail Kurul hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin nedeni bin liraymış 19 yaşındaki İsmail Kurul’un hayatını kaybettiği, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı kavganın, tezgah komşuları arasında bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi. Ayrıca, olayda yaralanan Şevket M. ve Rahim Ö’nün ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 6 kişi adliyeye sevk edildi Polis ekipleri olayla ilgili Yaşar B, Alişan B, Muhammet B, babaları Hüseyin B. ve Gökhan Nur K. ile olaya karıştığı ve bıçak kullandığı iddia edilen Ahmet A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (RÇ-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı