Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

Olay yerinden görüntü

Buzdolabı Çatışma Aybaşı Kalamış Polis Ekipleri 

-Boş kovanlar
-Serada çalışanın konuşması
-Detay

( KONYA )- Konya’da sabah saatlerinde işlenen cinayetle ilgili 1’i polisle çatışmaya giren 3 zanlı yakalandı KONYA

- Konya’da sabah saatlerinde bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili olarak zanlılardan birisi polisle çatışmaya girdi. Çatışmaya giren zanlı ile birlikte cinayetle ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi 17460. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah saatlerinde cinayete kurban giden Kamil Başaralı’nın (46) öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Uğur Ç.’yi (18) il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olayın diğer şüphelileri olan Mustafa K. (25) ve Bahattin Y.’nin Hatunsaray yolu üzerinde bulunan seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekipleri Mustafa K. ile girdiği çatışma sonrası konteyner içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. ise yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sera çalışanı Mehmet Çeçen, silah sesini duyduğunu ve koşarak geldiğini anlatarak, “Şahıs cinayet işlemiş. Onun için buraya gelmiş, tanımıyorum kendisini. Çatışmaya ben denk gelmedim ama koştuğum sırada adamı yakalamışlardı" dedi.
Olayın geçmişi Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi’nde yaşandı. 42 SD 708 plakalı pikabın sürücüsü Kamil Başaralı (46) boynundan silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Hurdacılık ve buzdolabı tamirciliği yaptığı belirtilen Kamil Başaralı’nın motosikletli bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti. (RÇ-FM-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı