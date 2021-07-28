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Cinayete kurban giden şahsın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cinayete kurban giden şahsın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Cinayete kurban giden şahsın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı

Cenazenin aile tarafından teslim alınması

Operasyon Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Cinayet 

-Emniyet yazısı detay
-Ölen gencin fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda gece saatlerinde otomobilinde başından vurulmuş halde bulunan ve cinayete kurban gittiği tespit edilen şahsın cenazesi ailesi tarafından morgdan teslim alındı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde Seçgin’in öldürüldüğü tespit etti. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Seçgin’in cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Seçgin’in cenazesi, otopsi işlemleri sonrasında ailesi tarafından Arifiye Yeniköy Mezarlığına defnedilmek üzere teslim alındı. Ayrıca polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. isimli 4 şüpheli, Sakarya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
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