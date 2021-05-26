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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı

- Cinayete kurban giden genç son yolculuğuna uğurlandı

ARŞİV EKLENECEK 26-05-2021 - ’Kız meselesi’ tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Cenaze Akalan Cenaze Namazı 

-Cenaze namazı
-DETAY

( KONYA ) KONYA

- Konya’da gece çıkan kavgada bıçaklanarak öldürülen genç son yolculuğuna uğurlandı. Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Arafat Sokak’ta bulunan bir apartmanın girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Ö., Y.K., Orhan Çumralıgil (32) ve D.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö., Orhan Çumralıgil’i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldürdü, D.K.’yı ise karın kısmından bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından F.Ö. ve Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Olayda hayatını kaybeden Orhan Çumralıgil’in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Çumralıgil'in cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Çumralıgil'in cenazesi Musalla Mezarlığında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. (RÇ-FM-
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