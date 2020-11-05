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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cinayete kurban giden Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden Fatma Mavi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınması

Cenaze Cenaze Namazı Cinayet 

-Tabutun omuzlarda taşınması
-Fatma Mavi'nin fotoğrafı

( KARAMAN ) KARAMAN

- İstanbul Bahçelievler’de patlamanın ardından çıkan yangın sonrası evde cansız bedenine ulaşılan ve yapılan inceleme sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 31 yaşındaki Fatma Mavi, memleketi Karaman’da topağa verildi.
Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi’nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’a getirildi.
Fatma Mavi için Yeşil Camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Mavi’nin ailesi ve yakınları katıldı.
Namaz sırasında Mavi’nin yakınlarının oldukça üzgün oldukları görüldü.
Kılınan namazın ardından Mavi’nin cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi. Olay, 1 Ekim Pazar günü Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Meydana gelen patlamada dairede çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesedi evin salonunda bulunmuştu.
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