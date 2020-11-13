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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Cinayete kurban giden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cinayete kurban giden anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının kılınışı

Yaşlı Kadın Cenaze Namazı Cenaze Aracı Kayınvalide Pompalı Tüfek 

-Yakınlarından görüntüler
-Cenazelerin cenaze aracına taşınması
-Anne ve oğlunun fotoğrafları
-Arşiv görüntüler

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde cinnet getiren bir şahsın kedisini vurmadan önce pompalı tüfekle öldürdüğü eşi ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu ve 5 aydır barışmaya çalıştığı Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında cinnet getiren Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendisini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan’ın ismi öğrenilemeyen annesi bağırarak yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. Anne ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ın cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, İzmit Yunus Emre Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Serap Özkan ve oğlu Suat Özkan’ın yakınları katıldı.
Cenaze namazında yakınlarının göz yaşına boğulduğu anne ve oğlu, İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Eşini ve oğlunu öldüren adamın cenazesi Artvin'e gönderildi Veysel Özkan’ın cenazesinin ise defnedilmek üzere memleketi Artvin’e gönderileceği öğrenildi.
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