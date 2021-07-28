Cinayet zanlıları böyle yakalandı

--Zanlıların yakalanması

--Cinayet silahının bulunması



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolunda gece saatlerinde otomobilinde başından vurularak öldürülen şahsın 4 cinayet zanlısının yakalanma anları anbean kameralara yansıdı. Olay, gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.S., A.Ç., N.Ç. ve B.F. isimli 4 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. 4 şüphelinin yakalanma anları ise polis ekiplerinin kameralarına yansıdı. Ayrıca cinayette kullanılan ve tuvaletin havalandırmasında saklanan tabanca ise ekipler tarafından bulundu. (FK-RFK

