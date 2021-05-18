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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Cinayet şüphelisi tutuklandı

Cinayet şüphelisi tutuklandı

zanlının adliyeye getirilişi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Polis Akalan Sağlık Ekipleri 


- Eskişehir’de geçtiğimiz gün aralarında bulunan husumet nedeniyle çıkan kavgada Mustafa K.’yı (38) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Kerim Enes B., polis sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı. İki yıl önce Hoşnudiye mahallesinde bulunan Barlar sokağındaki bir içkili mekânda Mustafa K. (38) ile Kerim Enes B.’nin de dâhil olduğu bir kavga çıktı. Bu kavgadan sonra aralarında husumet oluşan Mustafa K. ile şüpheli Kerim Enes B., geçtiğimiz gün Büyükdere mahallesi Saygılı sokakta gece saatlerinde karşılaşınca tartıştı ve kavga etmeye başladı.
Kavga esnasında Kerim Enes B., alkolün etkisiyle üzerinde taşıdığı bıçakla Mustafa K.'yi göğsünden bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan şahıs, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınan Kerim Enes B., polis sorgusunun ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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