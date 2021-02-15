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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Cinayet büro amiri ölümün kıyısındaki genci işte böyle kurtardı

Cinayet büro amiri ölümün kıyısındaki genci işte böyle kurtardı

Balkondan bağıran gencin görüntüleri

Sağlık Ekibi Uyuşturucu Uyuşturucu Madde İntihar Girişimi Polis Ekipleri 

-Balkondaki diğer kişinin ayakta duramadığı görüntüler
-Ekiplerin şahsı ikna etmeye çalışmaları
-Olayı izleyen mahalle sakinleri
-Olay yeri detaylar
-Eve çilingirin gelmesi
-Şahsın kurtarılma anı
-Evden indirilme anı
-Detaylar
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-Takip:DHA-

( SAKARYA )- Alkol ve uyuşturucunun etkisiyle intihara kalkışan 2 kişi film gibi operasyonla kurtarıldı- İntihar girişiminde bulunan 2 kişi için ekipler seferber oldu, mahalleli olayı film gibi izledi SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkol ve uyuşturucu madde kullanarak 4 katlı binanın en üst katında bulunan balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan 2 kişi ekipleri seferber etti. Yaklaşık 45 dakikalık ikna çabalarına yanıt vermeyen 2 kişiyi, Cinayet Büro Amiri film gibi operasyonla kurtardı. Adapazarı ilçesi Yenigün Mahallesi Aytekin Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 4’üncü katında alkol ile uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen Arda A. ve Burak A. isimli iki akraba balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu. Mahalleliyi sokağa döken intihar girişimi sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli tedbirleri aldıktan sonra polis ekiplerinin ikna çalışması başladı.
Film gibi operasyon Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları fayda etmeyince bölgeye çilingir çağrıldı. Ekipler bir taraftan balkonda küfürler ve tehditler savuran genci ikna etmeye çalışırken çilingir ise o anda kapıyı açtı. Kapının açılması ile birlikte eve giren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amiri Fethi Sayar tarafından gençler ölümün kıyısından adeta film gibi operasyon ile kurtarıldı. Defalarca düşme tehlikesi geçirdi Öte yandan, balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan Burak A.’nın ayakta duramadığı ve balkonda düşme tehlikesi geçirdiği anlar ise yürekleri ağızlara getirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Burak A.’da ekiplerin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı. Film sahnesi gibi izlediler Ekiplerin seferber olduğu olayı ise mahalle halkının adeta bir film sahnesi gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Ekiplerce kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şahısların hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete götürüleceği öğrenildi. (OK-BCT-
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