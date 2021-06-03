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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

- Çin, yeni nesil meteoroloji uydusunu fırlattı

fırlatma işlemi detay

Meteoroloji 

-yetkililerden detay

( PEKİN ) PEKİN

- Çin, yeni nesil meteoroloji uydusu Fengyun-4B'yi uzaya fırlattı. Çin, Sichuan eyaletinde bulunan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden yörüngeye "Fengyun-4B" adında yeni bir meteorolojisi uydusu gönderdi. Long March-3B roketi ile fırlatılan uydunun, planlanan yörünge konumuna yerleştiği belirtildi. Çin'in yörüngedeki yeni nesil meteoroloji uydularından ilki olan Fengyun-4B, hava analizi ve tahmini, çevre ve afet izleme çalışmalarında kullanılacak.
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