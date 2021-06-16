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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin, uzaya göndereceği ilk taykonot ekibini belirledi

- Çin, uzaya göndereceği ilk taykonot ekibini belirledi

Taykanotlardan görüntü

( PEKİN ) PEKİN

Uzunlu Basın Toplantısı Toplantı Uzay İstasyonu Gesi 


- Çin, Dünya’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna göndereceği taykonotları (Çinli astronot) belirledi. Çin, Dünya’nın yörüngesinde kurmaya başladığı uzay istasyonuna ilk insanlı seferini başlatmaya hazırlanıyor. Çin’in ilk uzay istasyonunda görev alacak taykonotları (Çinli astronot) belirledi. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) bugün düzenlediği basın toplantısında, Çin’in ilk insanlı seferde Nie Haisheng (56), Liu Boming (54) ve Tang Hongbo'nun (45) uzayda görev alacağını açıkladı.
Taykonotlar, görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Uzay istasyonunun diğer bölümlerinin ne zaman fırlatılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken, modülün en az 10 yıl hizmet vermesi bekleniyor. Çin’in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi’nden 29 Nisan’da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.
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