Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
- Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendi - Taykonot Nie: - 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'

- Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü 'Tianhe' görüntülendi - Taykonot Nie: - 'Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi'

modüle giren taykonotlar

Uzunlu Misyon Uzay İstasyonu Tayk Trol 

-modülden detaylar

( PEKİN ) - Çin uzay istasyonunun çekirdek modülü "Tianhe" görüntülendi- Taykonot Nie:- "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi" PEKİN

- Çin'in kurmaya başladığı uzay istasyonuna gönderdiği taykonotlar, istasyonun çekirdek modülü Tianhe'ye girdi. Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından yapılan açıklamada, Shenzhou-12 ile uzaya gönderilen 3 taykonotun ülkenin uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe'ye girdiği bildirildi.
Uzay aracı Shenzhou-12 dün başarıyla istasyona kenetlenirken, taykonotlar hazırlıklarını tamamlayarak Tianhe modülünün kapaklarını açtı. Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo modüle sırayla giriş yaparken, Çinlilerin ilk kez kendi uzay istasyonlarına girdikleri vurgulandı. Taykonotların çalışmalarının planlandığı gibi yürütüleceği belirtildi. Ekibin lideri Nie Haisheng, "Tüm ekip üyeleri uzaydaki evimize girdi, Tianhe çekirdek modülündeyiz. Destekleri için tüm Çinlilere teşekkür ediyoruz ve birçok bilim insanının sıkı çalışmasını takdir ediyoruz. Artık çalışmaya başlayacağız" diye konuştu.
Taykonotlar, Tianhe modülünde 3 ay kalacak ve görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için iki uzay yürüyüşü gerçekleştirecek. Çin’in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Tianhe modülünü taşıyan Long March- 5Y roketi ise ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi’nden 29 Nisan’da fırlatılmıştı. Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çapında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak. Çin'in uzay alanında attığı söz konusu son adım, ülkenin 5 yıl aradan sonra başlattığı "ilk insanlı uzay misyonu" olma özelliği taşıyor.
İlgili Foto Galeriler
Uzaydan Canlı Yayın...Uzaydan Canlı Yayın...
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement