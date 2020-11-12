- Çin: “Suriyeli mültecilerin dönmesine destekliyoruz”

-Suriye'de gerçekleştirilen konferans



( ŞAM ) ŞAM



- Suriye’de mültecilerin evlerine dönmesi için düzenlenen konferansta Çin, Suriyelilerin evlerine geri dönmesi görüşünü desteklediğini açıkladı.

Suriye’nin başkenti Şam’da, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönüşünün ele alındığı uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Dün başlayan ve 2 gün süren konferans, Esad rejimi tarafından ve Rusya’nın desteği ile düzenlendi.

Konferansa katılan Çin’in Şam Büyükelçisi Feng Biao, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini desteklediğini vurgulayarak, Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönebilmesi için 3 şart bulunmalı. İlk önce Suriye’deki siyasi problemlerin çözülmesi. İkinci olarak ekonomik reformalar yapılması. Üçüncü olarak ise terörizme bir son koyarak sivillere güven sağlanması” ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklara göre, konferans çerçevesinde 27 ülke ve 12 uluslararası kuruluş, Suriyeli mültecilerin dönmesi için sağlanabilecek çözümler üzerinde görüşüyor. Bazı ülkeler, Suriye’nin güvenli ve istikrarlı olmadığını ifade ederek konferansa katılmadıklarını söyledi.







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