Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Çin: “Suriyeli mültecilerin dönmesine destekliyoruz”

- Çin: “Suriyeli mültecilerin dönmesine destekliyoruz”

Konferanstan detay

Mülteci Uluslararası Başkent Konferans Terörizm 

-Suriye'de gerçekleştirilen konferans

( ŞAM ) ŞAM

- Suriye’de mültecilerin evlerine dönmesi için düzenlenen konferansta Çin, Suriyelilerin evlerine geri dönmesi görüşünü desteklediğini açıkladı.
Suriye’nin başkenti Şam’da, Suriyeli mültecilerin durumu ve yaşadıkları yerlere dönüşünün ele alındığı uluslararası konferans gerçekleştirildi.
Dün başlayan ve 2 gün süren konferans, Esad rejimi tarafından ve Rusya’nın desteği ile düzenlendi.
Konferansa katılan Çin’in Şam Büyükelçisi Feng Biao, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini desteklediğini vurgulayarak, Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönebilmesi için 3 şart bulunmalı. İlk önce Suriye’deki siyasi problemlerin çözülmesi. İkinci olarak ekonomik reformalar yapılması. Üçüncü olarak ise terörizme bir son koyarak sivillere güven sağlanması” ifadelerini kullandı. Yerel kaynaklara göre, konferans çerçevesinde 27 ülke ve 12 uluslararası kuruluş, Suriyeli mültecilerin dönmesi için sağlanabilecek çözümler üzerinde görüşüyor. Bazı ülkeler, Suriye’nin güvenli ve istikrarlı olmadığını ifade ederek konferansa katılmadıklarını söyledi.


loading...
İlgili Foto Galeriler
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement