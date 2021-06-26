- Çin Komünist Partisi'nin 100. yıl kutlamaları Wuhan'da geceyi aydınlattı

- Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında Wuhan'da gerçekleştirilen ışık gösterisi geceyi aydınlattı. Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü çeşitli etkinlerle kutlanıyor. Çin'in Hubei eyaletinin merkezi Wuhan'da yıl dönümü etkinlikleri kapsamında renkli bir ışık gösterisi düzenlendi. Wuhan'daki binlerce bina 100. yıl kutlamaları için ışıklandırıldı. Işık gösterisi geceyi aydınlattı.
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