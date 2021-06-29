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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
- Çin'in Zhengzhou kentinde sürücüsüz otobüs ve taksiler hizmete giriyor

- Çin'in Zhengzhou kentinde sürücüsüz otobüs ve taksiler hizmete giriyor

Sürücüsüz otobüs ve taksilerin görüntüleri

Teknoloji Gesi Cep Telefonu 

-Sürücüsüz otobüslerin yolda seyir halindeyken görüntüleri

( HENAN ) HENAN

- Çin'in Zhengzhou kentindeki Zhengdong Yeni Bölgesi'nde 100 sürücüsüz otobüs ve 100 sürücüsüz taksi, 1 Temmuz itibariyle halkın hizmetine sunulacak. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinin Zhengzhou kentinde bulunan Zhengdong Yeni Bölgesi'nde 115 kilometrekarelik bir alanda faaliyet gösterecek olan 8 sürücüsüz otobüs rotası, 1 Temmuz itibariyle halkın hizmetine açılacak. Belirlenen rotada toplam 100 sürücüsüz otobüs ve 100 sürücüsüz taksi gruplar halinde hizmete girecek. Yolcuların hizmetten yararlanmak için bir cep telefonu uygulamasıyla rezervasyon yapmaları yeterli olurken, yolcular yüksek teknoloji ile seyahat edebilecek.
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