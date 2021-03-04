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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’ın ilk fotoğraflarını yayınladı

- Çin’in uzay aracı Tianwen-1 Mars’ın ilk fotoğraflarını yayınladı

Foto klip

( PEKİN ) PEKİN

Siyah Beyaz Lyon Kamera Gesi 


- Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Mars’ın uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı. Çin Ulusal Uzay Dairesi (CNSA), Kızıl Gezegen'e keşif için gönderilen uzay aracı Tianwen-1 tarafından çekilmiş 3 yüksek çözünürlüklü fotoğraf yayınladı. Mars’a 330-350 kilometre uzaklıktan çekilen 2’si siyah beyaz diğeri renkli fotoğraflarda, Mars yüzeyinin küçük kraterleri görüldü.
Geçtiğimiz yıl 23 Temmuz 2020’de Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan fırlatılan Tianwen-1, 475 milyon kilometre kat ederek 224 gün sonra Mars yörüngesine girmişti. Uzay aracının, Mayıs veya Haziran’da Mars’a inmesi bekleniyor. Keşif aracı, kameralar ve çeşitli cihazlarla çalışmaya başlayacak ve gezegene yönelik araştırmalar gerçekleştirecek.
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